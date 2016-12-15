В Литве состоялся международный турнир по тхэквондо «Klaipeda Open-2016», в котором приняли участие около 200 спортсменов из Литвы, России, Белоруссии, Латвии, Эстонии и Украины. Соревнования проводились по правилам олимпийского тхэквондо в разделе спарринга. Даугавпилс представляла команда клуба ЛТЦ «Джитай».

«5 золотых медалей, 2 - серебряных и 2 бронзовых - это отличный результат нашей команды», - рассказывает старший тренер ЛТЦ «Джитай» Борис Иванов. – Несколько наших спортсменов пробовали свои силы в двух возрастных категориях, т. к. скоро новый сезон и для многих это переход в следующую категорию. Это всегда непросто для спортсмена, прежде всего психологически, и хорошо, что есть серия турниров, на которых можно сделать этот переход более спокойным. Хочу поздравить всех ребят с отличным выступлением и поблагодарить за проделанную работу. Впереди у нас турнир «Astankov Cup-2016», который состоится 18 декабря в спортзале Дворца культуры. Это соревнования в память об основателе даугавпилсского тхэквондо Александре Ивановиче Астанкове. Планируется проводить этот турнир ежегодно. Приглашаем всех горожан посетить соревнования и поддержать наших начинающих спортсменов».

Имена чемпионов и призеров международного турнира “Klaipeda Open-2016”:

1-е место

Богданов Дзинтар – до 40 кг (дети), ученик 5б класса 3-й ср. школы;

Бруков Роман – до 45 кг (кадеты), ученик 7б класса, 13-й ср. школы;

Вавилов Антон – до 65 кг (кадеты), ученик 7б класса, 13-й ср. школы;

Иванов Кирилл – до 68 кг (юниоры), ученик 10б класса, 3-й ср. школы;

Чемис Илья до 73 кг (юниоры), ученик 10 класса, 12-й ср. школы;

2-е место

Богданов Дзинтар – до 37 кг (кадеты), ученик 5б класса 3-й ср. школы;

Чемис Илья до 80 кг (взрослые), ученик 10 класса, 12-й ср. школы;

3 место

Хан Эдгар до 45 кг (дети), ученик 5б класса 3-й ср. школы;

Иванов Кирилл – до 68 кг (взрослые), ученик 10б класса, 3-й ср. школы;

5 место

Богданов Юрис – до 26 кг (дети), ученик 2б класса 3-й ср. школы.