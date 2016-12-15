15 декабря после Родественских лабораторий в 19.30 в новом лабораторном корпусе Даугавпилсского университета выступят двое известных в Латвии музыкантов и авторов песен - Кристине Паже и Дидзис Бордо, которые именуют себя дуэтом Du Duo.

В начале своей карьеры они исполняли каверы популярных песен, но в 2011 году оба музыканта взялись за написание собственных песен, которые затем исполняли на многочисленных концертах и фестивалях в Латвии. В 2013 году дуэт принимал участие в фестивале „Positivus”.