В среду, 21 декабря 2016 года, в 16.00, в даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) откроется первая и персональная выставка картин «Свет в окне» Ефросинии Леле, члена Ассоциации свободных художников Латгалии. Открываем для себя новое имя!

В тихое время Адвента Центр белорусской культуры открывает новое имя в творческой среде Даугавпилса – художницы Ефросинии Леле, уроженки Беларуси. Что символично, коллективная выставка Ассоциации свободных художников Латгалии открывала 2016 год в ЦБК, а персональная выставка члена ассоциации закрывает год. Символично и имя художницы. Как известно,

покровительницей и небесной заступницей земли белорусской почитается Евфросиния Полоцкая, в честь которой белорусы называют своих дочерей.

Е.Леле родилась в Браславском районе Витебской области. В 1961 году переехала в Латвию. В Рижском училище №34 получила специальность гравера. Много лет живет и работает в Даугавпилсе.

Однажды, в сентябре 2016 года, Ефросиния Леле пришла на персональную выставку художницы Велты Лоце, открывшую новый творческий сезон в Центре белорусской культуры. И скромно рассказала о том, что сама «пишет в стол». Руководитель ЦБК Жанна Романовская и председатель Ассоциации свободных художников Латгалии Мария Сафронова предложили посмотреть ее работы, и, в случае положительной оценки, принять участие в декабрьской выставке. Так Ефросиния Леле стала членом Ассоциации свободных художников Латгалии, а ее картины впервые будут публично представлены широкому зрителю.

Выставка «Свет в окне» - дебют самодеятельной художницы, первая и сразу персональная выставка. Ефросиния Леле рисует со школьных лет, для себя, для души. Лишь когда вышла на пенсию, целиком отдалась своему хобби - живописи. На выставке в ЦБК будет представлено около 30 картин Е.Леле. И радость дебютантки разделят ее новые друзья из Ассоциации свободных художников Латгалии и Белорусского дома.

Приглашаем на открытие выставки, которое пройдет в среду, 21 декабря 2016 года, в 16.00, по адресу: г.Даугавпилс, ул. Смилшу, 92, Дворец культуры, 3 этаж, 305 каб.

Выставка «Свет в окне» будет открыта для всех желающих до 21 января 2017 года (с 9.00 до 17.00). Вход бесплатный.

Организатор: Центр белорусской культуры в сотрудничестве с Ассоциацией свободных художников Латгалии.