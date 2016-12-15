Приглашаем даугавпилсских спортсменов, тренеров, зарегистрированные негосударственные и спортивные организации, государственные и институции самоуправления, а также жителей Даугавпилса выдвигать своих кандидатов на награду «Gada Sporta laureāts».

Каждый год в Даугавпилсе чествуют лучших, самых результативных спортсменов и спортивные команды. 2016 год тоже принёс высокие достижения. Именно поэтому приглашаем заявлять своих претендентов на награду года в следующих номинациях: Спортсмен года, Спортивная команда года, Тренер года, Лучший молодой спортсмен года, Тренер лучшего молодого спортсмена года, Лучший сеньор спорта, Лучший спортивный журналист/СМИ, Спортивное мероприятие года, Надежда спорта будущего, Награда за вклад в развитие даугавпилсского спорта, Отличник IV Латвийской Олимпиады.

До 27 декабря этого года подписанный бланк заявки в бумажном виде - 1 экземпляр на латышском языке следует распечатать и принести лично или отправить по почте на адрес: Даугавпилс, ул.Кандавас,17а с пометкой «Gada Sporta laureāts». Заявки с электронной подписью отправлять по э-почте на адрес: sport@daugavpils.lv. Бланк доступен на сайте гордумы.