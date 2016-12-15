13 декабря в Даугавпилсскую крепость прибыли специалисты государственных ведомств – партнёры по Европейской программе трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь. В составе делегации представители министерства среды и регионального развития Латвии, министерства внутренних дел и регионального развития Литвы, министерства экономического развития Беларуси, а также технического секретариата программы.

Главной целью визита стала оценка результатов совместной работы за прошедший период планирования 2007-2013 годы и обсуждение планов на ближайшую перспективу. По мнению сторон, сотрудничество развивалось в разных направлениях и позволило осуществить проекты на десятки миллионов евро.

Реставрация первого набережного люнета с кордегардией – один из успешно реализованных проектов. Летом здесь работает информационный пункт, где туристы получают первичные сведения о крепости, её достопримечательностях и проходящих мероприятиях. В то же время в белорусском Гродно был отремонтирован и оборудован Центр ремёсел. В рамках очередного периода планирования (2014-2020 годы) по программе трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь в Даугавпилсской крепости предусмотрена реставрация казематов 7-го бастиона, где разместятся открытые фонды керамики Центра М.Ротко. У самоуправления большие планы на дальнейшее развитие крепости.

С Литвой и Беларусью тесно сотрудничает Центр искусства М.Ротко. Литва выступала партнёром при строительстве резиденции для художников, коллеги дружат, обмениваются делегациями и выставками. Действует договор с музеем Марка Шагала в Витебске, в коллекции арт-центра есть работы белорусских мастеров. Культурная составляющая в числе важнейших аспектов развития крепости.

В арт-центре М.Ротко гости знакомились с его работой и осмотрели действующие экспозиции.