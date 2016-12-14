Производитель сладостей под известным брендом «Laima» обратился в самоуправление с предложением установить в Даугавпилсе часы с одноимённым названием.

Место выбрано в сквере возле кафе «Vēsma» на перекрёстке улиц Ригас и Михоэлса. Для установки часов в сквере проведут реконструкцию. Часы Laima будут уникальными, с дизайном, предусмотренным только для Даугавпилса.

Презентация идеи состоялась на заседании комиссии городского строительства и среды, члены комиссии поддержали задумку. Установить часы планируется в 2018 году. Подобные элементы уже есть в Риге и Сигулде. Даугавпилс станет первым в Латгальском регионе, где появятся часы Laima.