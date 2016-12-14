9 декабря 2016 года в даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) состоялась творческая встреча с рукодельницей Валентиной Абушкевич под названием «Вечер кружевного вальса». На мероприятии прошло дефиле вязаных изделий, которые демонстрировали студентки Даугавпилсского Университета.

“Вечер кружевного вальса” все ждали с нетерпением. Еще по прошлым выставкам Валентины Петровны зрители глубоко прониклись искусством вязания. Этому занятию автор посвящает всё своё свободное время, и для вечера подготовила новые кофточки, пончо, пелерины, воротнички, салфетки и сумочки.

Валентина Петровна Абушкевич – врач и рукодельница, ценитель поэзии и музыки, член белорусского культурно-просветительского общества “Уздым”.

Методист ЦБК Мария Пометько открыла вечер проникновенным стихотворением о вязании и передала слово автору. Валентина Петровна рассказала о своём увлечении и об изделиях, которые будут представлены для модного показа.

А затем началась сказка. Под звуки вальса стали выходить модели, демонстрируя вязанные пончо, кофточки, пелерины, шали, а также сумочки. Студентки Даугавпилсского Университета Елена Дрозд, Инга Бородавко, Эдита Кузьмич и Ронит Киршнер порхали, как бабочки в танце, показывая то разнообразие изделий, вывязанных умелыми руками Валентины Абушкевич. Одежда моделей красного, белого и чёрного тонов прекрасно гармонировала с цветовой гаммой вязаных вещей, которые дополняли стильные аксессуары. Модели на импровизированный подиум также выносили салфетки. Невероятное количество салфеток разного цвета и размера зрители могли разглядеть, потрогать и примерить.

После модного показа гости и автор поблагодарили моделей. Однако на этом вечер не закончился. Валентина Петровна в центр зала пригласила четыре пары, чтобы они станцевали “Снежный вальс”. Перед танцем элегантные дамы надели вязаные воротнички. Эти изделия остались им в качестве подарочного “бонуса”.

Музыкальным дополнением вечера стали песни в исполнении вокально – инструментального ансамбля “Пралески” ЦБК, которые выступали в новых сценических костюмах и вязаных воротничках от Валентины Абушкевич.

Наградой мастеру стали щедрые аплодисменты, цветы и подарки. Тёплые слова Валентине Петровне Абушкевич от души говорили сотрудницы ЦБК Мария Пометько и Ирина Апейнане, члены белорусского общества “Уздым” Галина Сонтоцкая, Валентина Аникина, Инна Валюшко, Любовь Ковалёва, мастерица Надежда Свиркович, а Тереса Павлова посвятила автору вязаных работ свое стихотворение.

Вечер прошёл в теплой, дружеской атмосфере, в кругу ценителей моды и прекрасной музыки.