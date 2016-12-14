В конце ноября этого года в рамках начатого ранее уголовного процесса сотрудники Даугавпилсского участка полиции, проводя санкционированный обыск на одном из складов Даугавпилса, обнаружили место расфасовки нелегальных моющих средств, сообщила полиция.

Сотрудники полиции обнаружили специальное оборудование, этикетки известного бренда, упаковки, пластмассовую тару, а также готовую продукцию. Всего было изъято 1 505 емкостей (каждая примерно 5,5 литра) с жидким моющим веществом, около 800 кг порошка, около 450 литров нефасованной жидкости, а также пустая тара и оборудование. В связи с этим правонарушением был задержан мужчина 1979 г. р., который ранее не попадал в поле зрения сотрудников полиции.



На данный момент к подозреваемому была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Расследование продолжается, назначены все необходимые экспертизы.