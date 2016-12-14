Даугавпилсский центр реабилитации воинов-афганцев «Саланг» выступил с инициативой установить памятник девяти даугавпилчанам, погибшим в Афганской войне. Эскиз будущего монумента уже разработан и был представлен на заседании комиссии городского строительства и среды.

Памятник предлагается установить в сквере по ул. Ятниеку, между проезжей частью и магазином Beta. Члены комиссии идею поддержали. До установки монумента необходимо провести работы по благоустройству территории сквера: отремонтировать дорожки и провести освещение.

Вопрос об установке памятника рассмотрят также депутаты городской Думы.