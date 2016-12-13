С 8-11 декабря в Рижском спортивном манеже, ул.Маскавас 160, проводился самый старейший международный турнир по боксу «А.Книсиса» Его ровесник, турнир «Странжа» в Софии, которому весной отметили 67 лет. В турнире приняло участие 140 боксеров из 11 стран: Швеция, Норвегия, Израиль, Узбекистан, Армения, Россия, Белоруссия, Литва, Эстония и Латвия.

Узбекистан впервые принимал участие. К этой команде был особый интерес, поскольку она выиграла на Олимпиаде 2016 7 медалей (3 золота, 2 серебра, 2 бронзы) и завоевала 1 командное место.

Честь Даугавпилса в составе сборной Латвии отправились защищать боксёры ДЮСШ под руководством тренера Владислава Соколова.

Эвандер Сервут 1997г.р. (Польская гимназия) дойдя до финала соревнований без особых проблем, в финале соревнований бой предстоял с титулованным спортсменом из Узбекистана. Соперник Эвандера (БаходирЖаловов) призёр мира 2016г. и участник олимпиады в Рио 2016г. Бой сложился не простой, рост соперника 1,98см. и не перечесть чемпионских титулов, побед на соревнованиях мирового класса. Первые 2 раунда подобраться к противнику было очень тяжело, рост и опыт боёв играл ключевую роль. В третьем раунде Эвандер сумел подобраться к сопернику и нанести сокрушительны удар в челюсть, узбек упал на канаты, но сумел собраться, продолжить и не отдать бой. В итоге Эвандер завоевал второе место.

Кристина Матилевича 1996г.р. (Даугавпилсский Техникум), в полуфинале соревнований встретилась с представительницей сборной Эстонии и не смогла одержать победу и заняла почётное третье место.

Даниил Стуркович 1990г.р. дойдя до полуфинала соревнований, встретился с представителем сборной Израиля. К сожалению, не смог одержать победу и занял третье место.

Никита Иванов 1998г.р. (Даугавпилсский Техникум), во второй день соревнований встретился с представителем сборной Швеции и в равном бою не смог одержать победу и в итоге занял 5 место.

Также выступая во второй подгруппе соревнований, наши ребята заняли следующие места.

Кирилл Васильев 1999г. вес.кат. до 69 кг. (Русский лицей), одержав три уверенных победы, занял почётное первое место.

Илья Шмаков 2001г.р. (15 ср.шк.) в первый день соревнований одержал победу над представителем из Юрмалы, а в финале соревнований в равном бою, уступил спортсмену также из Юрмалы и занял второе место.

Максим Огурцов 19983 г.р.в бои за выход в финал не смог продолжить бой из за рассечения брови и удостоился третьего места.

В турнире принимают участие боксеры из городов Латвии: Рига, Даугавпилс, Юрмала, Лиепая, Елгава, Олайне, Кекава, Приекули, Цесис, Бауска. Наилучшие результаты показали боксеры Риги, за что были награждены президентом ФБЛ Нилом Журавлевым, специальным кубком. За Ригу выступали боксеры из различных клубов, на первое место вышел клуб Rīga “Sidnejs2000”. На втором месте боксеры из Даугавпилсе. На третьем месте-Лиепая. Хорошо себя показали боксеры из Юрмалы, Цесиса, Приекуле.

Старший тренер ДЮСШ отделения бокса Владислав Соколов: « Все ребята показали хороший уровень подготовки. Сегодня главный герой нашей сборной это Эвандер Сервут. Пройдя довольно лёгкий путь до финала соревнований, Эвандер встретился с настоящим, достойным соперником из Узбекистана. Боя нашего спортсмена ждали все зрители соревнований и все три раунда зрители поддерживали его, я сам был удивлён, что Сервута полюбила вся Латвия. Мы проиграли бой, но мы победили в себе, наш путь ещё очень длинный, но мы на пути к Токио в 2020г. »



Сейчас команда Даугавпилса будет готовиться к Рождественскому турниру последний международный турнир в этом году, который пройдёт с 16 по 17 декабря в Даугавпилсе.