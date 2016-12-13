В период с 3 по 9 декабря в Государственный Центр судебно-медицинской экспертизы были доставлены 5 мертвых жителей, причиной смерти которых стало переохлаждение.

Умерли 4 мужчин и 1 женщина. Самые старшие жертвы морозы - двое 62-летних мужчин. Одного из них нашли в Добеле у реки, а второго - в Даугавпилсе. Найденный в нашем городе мужчина был пьян. Также в Даугавпилсе на улице нашли и замерзшую 59-летнюю женщину. Четверо из пяти погибших от переохлаждения найдены в Латгалии.



Всего этой осенью с 1 сентября в Латвии замерзли 34 человека.