На днях в интернете появилось видео о том, как Даугавпилс готовится к зимним праздникам.
Надпись под видео роликом так и гласит: "На этот раз мы провели массовый Challenge в городе Даугавпилс. Суть данного видео в том, чтобы сплотить народ и показать как наш родной город готовится к Рождеству и Новому году. А как Ваш город готовится к зимним праздникам?". Авторам ролика удалось передать тот самый позитивный и беззаботный настрой, царящий перед Рождеством и Новым годом в любой стране. Как бы то ни было, люди всегда ждут этих праздников, и хоть не надолго отключаются от повседневных проблем и просто дарят свои тепло, любовь и заботу тем, кто рядом. С наступающими Рождеством и Новым годом вас!
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Православная молодёжь готовится к Новому Году и Рождеству, а не наоборот.
Семьей посмотрите видеофильм "Пришельцы среди нас" Бывший советский генерал и сегодня его вера Богу.
Духовные Силы Света не пришельцы Они Учителя, Просветители Человечества.Если нас 7млрд.,то Светоносцев в несколько раз больше.Они помогают человеку тогда, когда он просит, почитает, благодарит их. 21 век и невежество средневековое несовместимы!
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Православная молодёжь готовится к Новому Году и Рождеству, а не наоборот.