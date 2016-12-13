9 декабря в Риге прошло праздничное мероприятие – Союз тенниса Латвии собрал теннисистов и тех, кто их поддерживал, чтобы поздравить лучших, в числе которых и Даугавпилс. Он удостоился наград «Город тенниса 2016» и «Благодарность за поддержку».

На церемонии награждения Даугавпилс представлял и получал награды первый заместитель председателя Даугавпилсской думы Янис Дукшинскис.

Даугавпилс завоевал признание благодаря прекрасно организованным весной соревнованиям по теннису. На проходящем в Даугавпилсском Олимпийском центре с 4 до 6 марта кубке Девиса сборная Латвии по теннису выступала против Монако. Этап кубка Девиса был одним из значимых спортивных событий, которые до этого проводились в Латгалии.

Даугавпилс не только согласился организовать соревнования такого уровня, но и поддержал финансово, а также предложил спортсменам и болельщикам насыщенную развлекательную программу.

Надо добавить, что Даугавпилсское самоуправление продолжает развивать инфраструктуру спорта, в планах модернизация и строительство новых теннисных кортов, чтобы в этом виде спорта город тоже имел ярких спортсменов.