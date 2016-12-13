Судебный процесс над 26-летним даугавпилчанином Артемом Скрипником в связи с его участием в вооруженном конфликте в Восточной Украине, скорее всего, может начаться в начале следующего года. Это будет первый случай, когда в Латвии будут судить за участие в военных действиях за границей. Об участии даугавпилчанина в конфликте не много информации, - пишет портал la.lv. В свою очередь другие латвийцы, воюющие на стороне пророссийских террористов, которые подробно хвастались своими "подвигами" в соцсетях, до сих пор находятся в розыске, и нет ясности, когда их призовут к ответственности.
Пока неизвестно, будет ли заседание суда по делу А. Скрипника открытым. Полиция безопасности ранее сообщала, что молодой человек участвовал в военном конфликте в Восточной Украине в середине 2014 года. Правда, ранее о его действиях в СМИ не было никакой информации, так же как и в украинской добровольческой организации "Миротворец", которая фиксирует имена и фамилии воюющих на стороне террористов и размещает их в свей базе, информации нет. На данный момент Артем Скрипник находится под арестом в Рижской Центральной тюрьме. Адвокат в апреле высказала свою версию: А. Скрипник в 2014 году поехал в так называемую Луганскую Народную республику для того, чтобы заниматься распределением гуманитарной помощи местным жителям. Одежду и другие вещи он собрал в Москве. В Восточной Украине Срипник был ранен в голову. По словам адвоката, остался шрам на голове, парализована левая часть тела, присутствует также потеря памяти.
Ну ничо - скоро укро-фашистов во главе с Парашей будут в Гааге судить.
А Скрыпник - МОЛОДЕЦ !
Это ФАШИСТКИЙ БАНДЕРОВСКИЙ ГЕСТАПОВСКИЙ САЙТ, который по требованию Европы закрывали несколько раз, но фашисты Антон Геращенко и Арсен Аваков (это их детище) открывают его снова.
По "наводке" этого сайта убили десятки людей, в том числе писателя Олеся Бузину.
Слава Украине ! Подонкам Слава !
Фашисты Парашенко с Аваковым и дураком со справкой Парубием ?
Они что, взрывают метров Киеве и костелы во Львове ? Убивают детей в Тернополе ?
А вот их детей убивают, их города ровняют с землей ублюдки, называющие себя "украинской армией"
Они ПОВСТАНЦЫ, защищающие свою землю, на которую пришли вооруженные до зубов укро-фашисты !
Настоящая армия со своим народом не воюет, с народом воюют ублюдки !
Скрыпнику - респект и уважуха !
После этого это уже не твой народ...
Да, наши американские партнеры ?
Пусть ты не воюешь, и у тебя нет гранат в холодильнике, но ты с симпатией относишься к Донбассу - Все ! ты бытовой сепаратист !
А шо, это удобно ! Не понравился тебе сосед - стук-стук на "Миротворец" - и вот у тебя уже в гостях СБУ или нацисты из правого сектора.Или убьют или отмудохают или хату сожгут...
Пусть ты не воюешь, и у тебя нет гранат в холодильнике, но ты с симпатией относишься к Донбассу - Все ! ты бытовой сепаратист !
А шо, это удобно ! Не понравился тебе сосед - стук-стук на "Миротворец" - и вот у тебя уже в гостях СБУ или нацисты из правого сектора.Или убьют или отмудохают или хату сожгут...