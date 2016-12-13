На двух латвийско-белорусских КПП (Патерниеки-Григоровщина и Силене-Урбаны) продолжают скапливаться очереди из большегрузных автомобилей с обеих сторон границы. Время ожидания может составить 9-10 часов.

В свою очередь, как извещает БЕЛТА, на границе с Латвией по-прежнему стоят очереди из фур. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси. Самым загруженным является пункт пропуска "Урбаны". Своей очереди на выезд из Беларуси здесь ожидают 130 большегрузных автомобилей. В пункте пропуска "Григоровщина " — 80 фур.

Как сообщает Таможенное управление Службы государственных доходов Латвии, на КПП Патерниеки скопилось 60 машин, а на КПП Силене — 40.