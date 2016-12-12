7 декабря, проводя охотничью проверку в одном из лесов Даугавпилсского края, сотрудник Государственной службы леса обнаружил украденную машину "Volvo S-80".

Лесник, свернув в лес с дороги, и не добравшись еще до своего места назначения, заметил следы от машины, а чуть поодаль, на небольшой дорожке, и саму оставленную автомашину. Как рассказал сотрудник Службы леса, он увидел, что сзади на машине нет номерных знаков, и подумал, что это браконьеры, а затем заметил, что нет и передних номеров. Машина выглядела новой, наклейка о техосмотре на месте, - рассказал лесник. Затем о позвонил в полицию, и оказалось, что подозрительная машина в лесу числится в угоне.



Мужчина также признался, что это первый случай, когда в лесу нашлась угнанная машина. Однако 15 лет назад в этих лесах лесничий, проводя обход территории, случайно наткнулся на опасного преступника, находящегося в розыске. Его удалось задержать, используя служебное оружие.