Даугавпилсское ПЖКХ в сотрудничестве с Финансовой институцией развития ALTUM и гордумой организуют семинар, посвященный повышению энергоэффективности многоквартирных домов. Состоится он 15 декабря в гордуме (ул. Кр. Валдемара 1) в 17.30.

Цель семинара - дать информацию владельцам квартир, обществам владельцев и доверенным представителям об условиях утепления домов, возможностях софинансирования, экономии теплоэнергии и т.д. Планируется, что на семинаре выступит вице-мэр П. Дзалбе, после чего слово возьмут представитель ALTUM Вита Пучка, а также член правления ПЖКХ Евгений Оленов и экономист Райтис Кикустс.