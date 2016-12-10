Приближаются зимние праздники: тихое семейное Рождество и веселый и шумный Новый год. Их очень ждут дети, и готовятся взрослые. Однако, как показал опрос на портале Nasha.lv, большинство наших читателей планируют на праздники сидеть дома (46%), 3% респондентов поедут отдыхать в праздничный период за границу, еще 2% собираются посетить городские праздничные мероприятия. 1% наших читаателей планирует на праздники куда-нибудь поехать, но в пределах Латвии.

Вот такие планы у горожан. Всем, кто собрался в путешествие, мы искренне желаем хорошей дороги и массы незабываемых впечатлений, а тем, кто планирует отмечать праздники дома, тихой, спокойной семейной радости!