В субботу, 17 декабря 2016 года, в 15.00 в даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) состоится вечер авторской песни под названием “Дорогами Арика Круппа”, организованный в сотрудничестве с Минским образовательным проектом “Навуковыя падарожжы”. Откроем для себя имя поэта, классика бардовской песни Арика Круппа, который родился в Даугавпилсе, жил и творил в Минске, погиб на Восточном Саяне.

Арон (Арик) Яковлевич Крупп родился в 1937 году в Даугавпилсе в семье адвоката и учительницы. Закончил Ленинградский институт киноинженеров. По распределению уехал работать в Минск инженером-оптиком на Механический завод имени С.Вавилова. Имел два свидетельства об изобретениях.

Писать песни на свои стихи А.Крупп начал в 1959 году. Был лауреатом конкурсов туристской песни Всесоюзных походов молодежи в Бресте и в Москве, участвовал в Новосибирском фестивале в Академгородке. Увлекался горным туризмом и альпинизмом, участвовал в сложных походах. Арик Крупп вместе с восемью товарищами погиб под лавиной во время похода в Восточном Саяне. Похоронен в Минске. Ему было 33 года.

«А всё-таки, всё-таки хочется жить…» - это строка из песни Арика Круппа. Его песни продолжают жить – на сайте, их поют исполнители авторской песни.

В Минске действует образовательный проект «Научные путешествия», в рамках которого 17 декабря 2016 года в Даугавпилсе высадится большой десант поклонников творчества Арика Круппа. Они пройдут по улочкам его родного города, а в 15.00 в Центре белорусской культуры состоится вечер бардовской песни «Дорогами Арика Круппа», который дадут барды, лауреаты международных фестивалей авторской песни Мила Скорнякова, Сергей Скурат, Дима Коваленко и Андрей Пасюк.

Организаторы: Даугавпилсский Центр белорусской культуры, Минский образовательный проект "Навуковыя падарожжы".

Вход свободный.