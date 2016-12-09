Дело о жестоком убийстве в Дагавпилсском крае мужчины 1989 г.р. и женщины 1984 г.р. планируется в конце декабря передать в прокуратуру, сообщили в Управлении Госполиции Латгальского региона.

Один из подозреваемых, являющийся знакомым убитых, пригласил их собирать грибы. С другими подозреваемыми в убийстве жертвы знакомы не были.



Перед поездкой за грибами вся компания заехала к одному из подозреваемых в деревенский дом в Свентской волости, там они вместе употребляли алкоголь. Во время посиделок разгорелся конфликт, который перерос в насилие по отношению к пострадавшим. Мужчину и женщину долгое время жестоко избивали, а затем, когда мучителям это надоело, они закинули полуживых жертв в пристройку к дому. Через какое-то время женщина от полученных травм умерла.



На следующий день, чтобы избаиться от трупа и свидетеля, задержанные посадили в машину еще находившегося в сознании мужчину, а тело женщины погрузили в багажник, и поехали в сторону города. Во время поездки мужчину снова избили, и на этот раз уже до смерти.



Чтобы скрыть следы преступления, задержанные бросили трупы в Даугаву.



14 августа тела со следами насильственной смерти обнаружили в Ликсненской волости в реке напротив дач, примерно в метре от берега.



В связи в произошедшим открыто уголовное дело. Задержанные - трое мужчин (1982., 1992. и 1989. гг.р.) ранее уже попадали в поле зрения полиции за различные преступления.



Уголовное дело заведено по статье 118 - убийство при отягчающих обстоятельствах. Назначены необхдимые экспертизы. Расследование продолжается. Все трое подозреваемых арестованы.



Наказание, которое грозит за совершение данного преступления - это пожизненное заключение или тюремное заключение на срок от 15 до 20 лет с полицейским надзором на три года, конфискацией имущества или без.



