Планируется потратить 128 млн евро на реконструкцию трамвайного сообщения в трех латвийских городах: Риге, Даугавпилсе и Лиепае. 85% от суммы выделяется из Фонда выравнивания ЕС. Остальные 15% составят средства самоуправления.

Как сообщает LR1, в Даугавпилсе собираются продлить линии третьего трамвайного маршрута еще на 2,4 км. Будут также приобретены 12 новых вагонов. Уже объявлен конкурс на поиск генерального подрядчика по прокладке путей.

По словам заместителя председателя Даугавпилсской городской думы и куратора транспортной отрасли Петериса Дзалбе, технический проект уже готов, состоялось общественное обсуждение. Сейчас объявлена публичная закупка.

Заявки претендентам можно подавать до 16 января. Суммарная стоимость реализации проекты составляет 16 млн евро. В предприятии Daugavpils satiksme прогнозируют, что с запуском новой, удлиненной линии, ежегодный пассажиропоток увеличится на 200 тысяч пассажиров.