Двойняшки – Егор и Варвара Лавреновы живут в Даугавпилсе. Разница между ними в том, что девочка абсолютно здорова, а вот мальчик появился на свет с сильной гипоксией, иначе – кислородным голоданием, головного мозга, так как его маленькое тельце было трёхкратно обвито пуповиной. Малышу было очень трудно: он не мог самостоятельно дышать, есть, сосать…

Развитие двойняшек шло совершенно по-разному. Варвара росла, как и все обычные дети, а Егор очень сильно отставал в развитии, и ему был поставлен диагноз "детский церебральный паралич".



Только терпение и настойчивость мамы Егорки в сочетании с профессионализмом медиков позволили ему к семилетнему возрасту достичь хороших результатов в развитии при диагнозе ДЦП. Егорка понимает всё, что ему говорят окружающие, и старается в силу своих возможностей выполнить их просьбы. Вопреки диагнозу, он ходит, хотя пришлось приложить немало усилий, чтобы сначала мальчик начал сидеть, затем – ползать, а потом сделал свои первые шаги. И пусть его походка не такая уверенная, как у здоровых детишек, но зато он способен идти сам! Егор даже может в некоторой степени ухаживать за собой, он играет, любит рисовать, ходит на лечебную физкультуру. Только, к сожалению, пока что не разговаривает.



Помимо двойняшки Вари у Егора есть ещё одна сестра – маленькая Анна, которая, как и Варя, здорова. Обе сестры играют, занимаются с братом, ухаживают за ним. Варя в этом году пошла в первый класс, а Егор пока остался в детском саду, первоклассником он станет в следующем году.



Сейчас Егорке нужна помощь профессионалов из Санкт-Петербурга. В детской хирургической клинике и центре реабилитации инвалидов им. Г.А.Альбрехта мальчик будет проконсультирован у ортопеда, вертебролога и невролога, а также пройдёт курс реабилитации и процедуру электростимуляции спинного мозга. Егорке можно реально помочь: исправить походку и подарить возможность заговорить.



Просим откликнуться всех, кто может поучаствовать в сборе средств для поездки мальчика в Санкт-Петербург. Позвонив по телефону 90006684, Вы перечислите 1,42 евро. Набрав номер 90006560, Вы пожертвуете бóльшую сумму – 4,27 евро.



Перечислить средства также можно, используя указанные ниже банковские счета с пометкой "Jegor Lavrenov" или непосредственно на сайте фонда.



Получатель: Labdarības fonds „Ticība, Cerība, Mīlestība", reģ. Nr. 50008173931



АS "Swedbank"

SWIFT: HABALV22

Счёт: LV05HABA0551037000771



Nordea Bank AB Latvijas filiāle,

SWIFT NDEALV2X

EUR – LV19NDEA0000083088858

USD – LV72NDEA0000083088874

RUB – LV12NDEA0000083088887



Банк Citadele

Счёт: LV06PARX0017233430001



Спасибо всем жертвователям!