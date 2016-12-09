14 декабря в 15:00 в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее открывается новая тематическая выставка «Пусть музыка звучит».

На выставке будет представлены старинные музыкальные аппараты из фондов музея – граммофоны, патефоны, магнитофоны, а также радиоаппараты, произведенные на заводах Латвии и за границей. Посетители выставки смогут познакомиться с историей развития аудиотехники в 20 веке.



Человек всегда хотел изобрести нечто, что воспроизводило бы всевозможные звуки, музыка и красивый голос завораживали воображение людей.



Заслуга первой удачной записи и воспроизведения голоса принадлежит известному американскому ученому и изобретателю Томасу Эдисону. В 1877 году созданный им аппарат под названием фонограф впервые записал и воспроизвел голос автора изобретения.



В 1887 году в США изобретатель Э. Берлинер представил миру и запатентовал устройство для воспроизведения звука – граммофон. Шествие по миру граммофона было поистине победным, с него и началась эпоха массовой культуры. Граммофоны использовались исключительно в развлекательных целях и нередко представляли собой настоящие произведения искусства.



В 1907 году французская фирма «Pathe» представила новый прибор — патефон: портативную переносную разновидность граммофона со скрытым рупором. Он получился малогабаритным, легким и мобильным. Его можно было брать с собой в путешествия, ведь все устройство помещалось в легкий небольшой чемоданчик.



На выставке можно увидеть граммофоны начала 20 века, патефоны «Электрола» (1925 г.), «Дружба» (1957 г.). У посетителей будет возможность ознакомиться с традициями создания радиоаппаратов и лицезреть настоящие легенды латвийского радиопроизводства – произведенные в 1930-х годах радиоприемники “VERAF”, “Zvaigzne” и “Dzintars”.



Радио на долгие годы стало самым близким другом человека, оно спасало его от уныния, передавало важнейшие новости, обучало, приобщало к миру искусства. Радио не смогли списать в утиль ни телевидение, ни компьютерные технологии. Радиоэфир по-прежнему полон звуков…



Выставка «Пусть музыка звучит» оживит в памяти ностальгические сцены и приятные воспоминания. У посетителей выставки будет уникальная возможность не только увидеть, но и услышать чарующие голоса "говорящих машин".

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