В соответствии с принятыми на очередном заседании Думы в 8 декабря 2016 года поправками к Обязывающим правилам Даугавпилсской городской думы № 4 "Признание семьи или отдельно проживающего лица малообеспеченным", в дальнейшем клиентам Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления “Социальная служба”, которым был присвоен статус малообеспеченной семьи (лица), и которые желают быть признаны малообеспеченными непрерывно, будет предоставлена такая возможность.

Не менее, чем за 15 дней до окончания периода действия статуса клиенты смогут повторно обратиться в Социальную службу с заявлением о о признании семьи (лица) малообеспеченными. Это касается тех клиентов, у которых нет никаких изменений в составе семьи, материальном или социальном положении в конце периода действия статуса, по сравнению с началом действия статуса. Нередко такие клиенты Социальной службы были недовольны тем, что в действии присвоенного им статуса малообеспеченной семьи (лица) возникали перерывы, так как нельзя было подать новое заявление до окончания срока действия статуса. Pассмотрение заявления на продления статуса занимало время, в течение которого люди не могли получить полагающиеся им пособия и льготы. Теперь эта ситуация будет исправлена со вступлением в силу принятых изменений.



Напоминаем, в соответствии с Обязывающими правилами Даугавпилсской городской думы № 4 "Признание семьи или отдельно проживающего лица малообеспеченным" , статус малообеспеченной семьи (лица) присваивается :



• на шесть месяцев – если в семье есть трудоспособные лица;

• на двенадцать месяцев – если в семье нет трудоспособных лиц;

• на двенадцать месяцев – если в семье трое и более детей.



Изменения вступят в силу после публикации в газете «Latvijas Vēstnesīs».