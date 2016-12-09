В Польше состоялось заседание Польского мотосоюза, на котором решалось какие клубы будут допущены до спидвейных соревнований в сезоне 2017 года.
Практически все клубы получили условные лицензии, тоесть необходимо исправить некоторые вещи и моменты.
"Локомотив" также получил условную лицензию, так как нужно до 31 марта 2017 исполнить два пункта:
1) установить амортизацию на жесткий борт на выходах из виражей
2) заменить надувные батуты трека, так как старые уже отслужили свой срок
Руководство клуба уже работает над этими вопросами и уверяет болельщиков, что повода для беспокойства нет.