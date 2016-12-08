7 ноября из Науенского детского дома ушла и не вернулась Кристина Левицка 2001 г.р. На данный момент девушку не нашли. Ее приметы: рост около 160 см., волосы темные.

Даугавпилсский участок полиции также ищет пропавшего мужчину. Владимир Пузо 1949 г.р. пропал без вести 19 ноября. По последним данным его место нахождения - г. Даугавпилс. Приметы Владимира: рост 175 см., худощавого телосложения. Возможно, одет в темно-синие джинсы и зеленую куртку.



В случае, если Вам известно что-либо о месте нахождения пропавших девушки или мужчины, полиция просит звонить по тел.: 65403302, 65403310, 110 или обращаться лично в ближайший полицейский участок.