Многоквартирный дом по улице Фебруара,28 был построен в 1959 году, и с тех пор капитальных ремонтов здесь не проводилось. Надо ли говорить, с какими трудностями в его содержании сталкиваются собственники квартир и Даугавпилсское предприятие жилищно-коммунального хозяйства, которое обслуживает этот дом.

Однако самой большой бедой стала нераспределённая вода. Показатель неучтённой воды здесь доходил до 40% при среднем по городу – 12%. Тревогу забили давно, но справиться с проблемой не удавалось. Диск общедомового водомера продолжал вращаться даже при полном отключении воды во всём доме. Вывод напрашивался сам собой: в трубе возникло отверстие, через которое уходит вода. Осталось ответить на вопрос, где именно образовалась течь? Дело осложнялось тем, что в доме нет подвалов, поэтому провести визуальный осмотр труб и определить место протекания не представлялось возможным. Здесь сети холодного и горячего водоснабжения расположены в подпольных каналах, проще говоря прямо под полом. Специалисты предприятия предложили два варианта решения проблемы: провести наружные или внутренние работы.



Не сразу, но жильцы двух квартир на первом этаже, по которым и проходили трубы, дали согласие на вскрытие полов, причём во всех помещениях. Течь обнаружили в одной из этих квартир. Через неё за месяц в землю уходило порядка 15 кубометров горячей воды. Старые трубы в доме демонтировали, установили новые, а заодно провели циркуляционную трубу. При тупиковой системе горячего водоснабжения, как в этом доме, воду приходится долго проливать и соответственно больше платить, теперь к удовольствию жильцов из крана сразу идёт горячая вода.



По показаниям общедомового счётчика, потребление горячей воды в доме сократилось на треть. В квартирах от ремонта не осталось и следа. Все работы на сумму 4 500 евро предприятие выполнило своими силами за счёт средств на обслуживание дома.