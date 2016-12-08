Многоквартирный дом по улице Фебруара,28 был построен в 1959 году, и с тех пор капитальных ремонтов здесь не проводилось. Надо ли говорить, с какими трудностями в его содержании сталкиваются собственники квартир и Даугавпилсское предприятие жилищно-коммунального хозяйства, которое обслуживает этот дом.
Однако самой большой бедой стала нераспределённая вода. Показатель неучтённой воды здесь доходил до 40% при среднем по городу – 12%. Тревогу забили давно, но справиться с проблемой не удавалось. Диск общедомового водомера продолжал вращаться даже при полном отключении воды во всём доме. Вывод напрашивался сам собой: в трубе возникло отверстие, через которое уходит вода. Осталось ответить на вопрос, где именно образовалась течь? Дело осложнялось тем, что в доме нет подвалов, поэтому провести визуальный осмотр труб и определить место протекания не представлялось возможным. Здесь сети холодного и горячего водоснабжения расположены в подпольных каналах, проще говоря прямо под полом. Специалисты предприятия предложили два варианта решения проблемы: провести наружные или внутренние работы.
Не сразу, но жильцы двух квартир на первом этаже, по которым и проходили трубы, дали согласие на вскрытие полов, причём во всех помещениях. Течь обнаружили в одной из этих квартир. Через неё за месяц в землю уходило порядка 15 кубометров горячей воды. Старые трубы в доме демонтировали, установили новые, а заодно провели циркуляционную трубу. При тупиковой системе горячего водоснабжения, как в этом доме, воду приходится долго проливать и соответственно больше платить, теперь к удовольствию жильцов из крана сразу идёт горячая вода.
По показаниям общедомового счётчика, потребление горячей воды в доме сократилось на треть. В квартирах от ремонта не осталось и следа. Все работы на сумму 4 500 евро предприятие выполнило своими силами за счёт средств на обслуживание дома.
Не сразу, но жильцы двух квартир на первом этаже, по которым и проходили трубы, дали согласие на вскрытие полов, причём во всех помещениях. Течь обнаружили в одной из этих квартир. Через неё за месяц в землю уходило порядка 15 кубометров горячей воды. Старые трубы в доме демонтировали, установили новые, а заодно провели циркуляционную трубу. При тупиковой системе горячего водоснабжения, как в этом доме, воду приходится долго проливать и соответственно больше платить, теперь к удовольствию жильцов из крана сразу идёт горячая вода.
По показаниям общедомового счётчика, потребление горячей воды в доме сократилось на треть. В квартирах от ремонта не осталось и следа. Все работы на сумму 4 500 евро предприятие выполнило своими силами за счёт средств на обслуживание дома.
Разве такие работы не оплачиваются из тех денег, что жильчы исправно платят за т.н. обслуживание?
Разве такие работы не оплачиваются из тех денег, что жильчы исправно платят за т.н. обслуживание?
Разве такие работы не оплачиваются из тех денег, что жильчы исправно платят за т.н. обслуживание?