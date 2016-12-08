С 07 по 23 декабря в Даугавпилсе гастролирует цирк "ZIEMASSVĒTKU ARĒNA" с новой захватывающей программой.

В Рождественском представлении примут участие: зебры, четыре породы обезьян, лисы, белые голуби, еноты, хорьки, а так же дрессированные пудели.В цирковом шоу " ZIEMASSVĒTKU ARĒNA" вас ожидает эксклюзивная и незабываемая программа для всей семьи с участием профессиональных артистовевропейского уровня.Вас удивят: воздушные гимнасты, трюки иллюзионистов, акробаты, весёлые клоуны, фаер-шоу и многое другое.Яркое и красочное цирковое представление подарит массу позитивных эмоций и радостных впечатлений!Представление состоится в отапливаемом шатре в Даугавпилсе, на площадке между Олимпийским центром и супермаркетом "Rimi" (ул. Спорта, 8а)7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 и 23 декабря.В рабочие дни в 18:30В выходные дни: в 16:00Билеты в кассе у цирка с 07 декабря.Цена билета от 6 евро. Детям до 3-х лет вход бесплатный на коленках у взрослого.