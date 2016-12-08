Количество перевезенных Даугавпилсскими трамваями пассажиров за 9 месяцев этого года по сравнению с тем же периодом 2015 года, увеличился на 1,7%. В свою очередь, для сравнения, в Лиепаеколичество пассажиров данного вида транспорта наоборот уменьшилось на 39,4%, сообщило Центральное статистическое управление (ЦСУ).

За 9 месяцев этого года в Даугавпилсе трамваи перевезли в целом 4, 954 млн. пассажиров. Отметим, что в Даугавпилсе горожанам доступны 3 маршрута, а в Лиепае - всего один.