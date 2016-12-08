Латвийская библиотека для незрячих приглашает Даугавпилчан подарить библиотеке на Рождество хорошие книги, изданные в последние годы, на русском и латышском языке!

Путь каждой книги, озвученной в аудиоформате или напечатанной шрифтом Брайля, к читателям Латвийской библиотеки для незрячих начинается с обычной книги. Чтобы стать доступной для читателей с нарушениями зрения, в Риге такая книга репродуцируется рельефно-точечным шрифтом в типографии Латвийской библиотеки для незрячих или озвучивается в студии звукозаписи библиотеки.



Подарив библиотеке книгу, вы сделаете большой и важный рождественский подарок для многих людей во всей Латвии! Это – ваша возможность расширить кругозор людей с проблемами зрения и сотворить добро! Если хотите сделать свой подарок еще более памятным, можете подписать книгу, оставив в ней пожелание библиотеке и ее читателям!



Ваши книги очень будет ждать Латвийская библиотека для незрячих, в том числе и в филиале в Даугавпилсе (ул. Чиекуру 5-13). В случае вопросов можете смело звонить Даугавпилсскому филиалу библиотеки по тел. 65439748 или писать на эл. почту daugavpils@neredzigobiblioteka.lv .



Дополнительная информация о Латвийской библиотеке для незрячих и ее услугах:



www.neredzigobiblioteka.lv

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