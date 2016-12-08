В воскресенье, 5 декабря, в Зилупском крае сотрудники пограничной службы задержали пятерых граждан Вьетнама, которые незаконно пересекли границу.

Также пограничники задержали трех "проводников" - одного гражданин Латвии и двух граждан России.



Установлено, что вьетнамцы на товарном поезде незаконно пересекли латвийско — российскую границу. Оказавшись в Латвии, они спрыгнули с движущегося поезда. Нелегалов встретил житель Латвии, который должен был проводить их на место сбора.



По факту незаконного пересечения границы начаты уголовные процессы. В свою очередь против "проводников" возбуждены уголовные дела за незаконное перемещение лиц через государственную границу.