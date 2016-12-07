После разговора с разными ответственными лицами по части «мусорной эпопеи», наконец, удалось взять интервью у вице-мэра Петериса Дзалбе. Скажем сразу — разговор вышел жесткий. Под конец беседы твердым командным голосом вице-мэр... послал журналиста к мэру. Даем интервью без всяких купюр и комментариев.



- Надеюсь, беседа будет конкретной. Замечу сразу: сегодня меня не интересует частный сектор, разберемся с многоквартирными домами, где посредником услуги выступает ПЖКХ.



- Но этот вопрос касается всех… Есть еще жилищные кооперативы.



- Повторюсь: девять жалоб из десяти приходит от клиентов ПЖКХ. В кооперативах жильцы сами вправе спросить со своего руководства. И поверьте — там те же проблемы! ПЖКХ — структура городской думы, вот с вами и поговорим.



- Где в моих обязанностях есть пункт о том, что я должен следить за работой ПЖКХ? Есть структура жилищного комитета, которая отвечает за качество работ ПЖКХ!



- Вы имеете в виду искусственно созданный комитет, возглавляемый г-н Бояруном? Все эти годы он больше занят перепиской с г-жой Меркель и г-ном Обамой. Не удивлюсь, если сейчас «терроризирует» г-на Трампа. Давайте вернемся в город.



- Тогда отвечу: моя задача следить за работой всех структур, предоставляющих общественную услугу горожанам.



- Поздравляю. В том числе… ПЖКХ. Отсюда вопрос: почему мы постоянно наблюдаем хаос возле мусорников многоквартирных домов, которые обслуживает ПЖКХ?



- Есть проблемы. Они возле смежных перекрестков между жилыми домами и частным сектором. Люди все разные. Многие несут мусор и выкидывают его где угодно, по дороге. Обычная картинка, когда дяди на крутых джипах, подъезжают к школе, высаживают ребенка и выбрасывают кулек с мусором. Особенно это касается 10-й школы.



- И где наша муниципальная полиция?



- Следит! Контролирует. Я к тому, что частники не заключают договора.



- Случаи с «джипами» — мелочи, которые абсолютно не влияют на общую картину. Это всегда было.



- Да, это всегда было.



- Количество стихийных свалок зашкаливает. Ко Дню Города самоуправление за свои деньги организовывает трехнедельные кампании по очистке города от мусора.



- Что касается стихийных свалок, то по сведениям Коммунального управления — деньги на них из года в год уменьшаются. Если до 2013 года на ликвидацию стихийных свалок уходило до 50 000 латов, то сегодня в два раза меньше.



- Самоуправление не дает деньги или не знает про эти свалки?



- Самоуправление дает столько, сколько нужно для их ликвидации.



- Но город погряз в них! Зайдем с другой стороны: три года назад и сегодня — количество стихийных свалок примерно одинаково? Ваше мнение как горожанина?



- Как горожанин я вижу, что стихийные свалки создают сами горожане.



- Железная логика. Следующий вопрос. Крупногабаритный мусор.



- Никто горожанам не мешает заказать контейнер на 7 кубов, чтобы жители в указанный день выносили такой мусор.



- Это реально? Кто-то заказывал такую услугу? Мне, к примеру, сегодня нужно освободиться от дивана. Я должен кинуть клич по всему микрорайону?



- Я не говорю, что все сейчас идеально. Может, не дорабатывает ПЖКХ. Есть, в конце концов, площадка раздельного сбора мусора, куда его можно привозить бесплатно.



- Опять же в одном микрорайоне. Между тем, прежний оператор работал везде, при нем, в радиусе двух метров, вокруг контейнеров убиралась вся территория.



- Это ошибка нашего Коммунального хозяйства. Убрать вокруг контейнеров можно только во время загрузки. За этим наши службы следят.



- Вы о чем?! Вот снимки! Контейнеры переполнены! Все эти годы — на улицах и во дворах гадюшник!



- Это вопрос санитарной очистки города. Коммунальному управлению дано задание решить эту проблему. У многоквартирных домов убирают дворники, частники сами. Если контейнеры на улицах (красные линии) — тоже по договору санитарная очистка.



- Уходим от вопроса. Кто виноват, что вокруг контейнеров вонь и хлябь?



- При составлении спецификации на конкурс об уборке вокруг контейнеров забыли!



- Кто забыл? Отвечали за проведение конкурса вы. Уже новый факт состоит в том, что, к примеру, тем же дворникам за эту работу оплачивают горожане. Кстати сказать, вы еще кое-что забыли: прежний оператор за выставление счетов — платил ПЖКХ, речь о сумме порядка 70 000 евро в год!



- Да, этого пункта тоже не было в конкурсе. Но ведь, в конечном счете, эти деньги, через тариф, платили жители!



- Жители все оплачивают. Только в конечном счете, как вы говорите, вывод как раз другой: наоборот, часть денег из тарифа прежний оператор возвращал жителям через ПЖКХ.



- Эта информацией я не владею.



- Такое ощущение, что ею в нашей Думе никто не владеет. Следующий вопрос. К уборке мусора подключена муниципальная полиция, фактически она — менеджер у оператора Clean R.



- Никто не создавал никакой дополнительной структуры.



- Цитирую: «После того как стало понятно, что новый оператор по вывозу мусора не справляется с работой, в 2014 году в муниципальной полиции был создан дополнительный патруль для решения хозяйственных вопросов в сфере обхозяйствования отходов».



- Был ликвидирован патруль, следящей за нелегальной торговлей сигаретами, его новой задачей стало следить за чистотой города.



- Контрабандистов уже победили?? Ладно. Вот цитата из другого источника — Grani.lv: «В утвержденном депутатами годовом отчете, в 2014 году был создан дополнительный патруль для решения коммунальных вопросов в области обхозяйствования отходов. Для этого на работу в муниципальной полиции было принято пять человек».



- Следить за санитарной очисткой города — задача самоуправления.



- Никто не спорит. Только речь не о том. Речь о дополнительном штате полицейских, в задачу которых входит «слежка за мусором»!! Но едем дальше. Ранее была норма накопления мусора — человек ее оплачивал. Будучи депутатом в оппозиции, вы были категорически против повышения нормы накопления до 1.5 куба мусора. Даже судились с самоуправлением, но проиграли. Вопрос: сегодня, при новом операторе, по факту норма накопления выше или ниже?



- На данный момент не существует такой цифры.



- Как это понимать? В конце концов, есть различные формулы? Как вы работаете?



- Думаю, что в среднем эта цифра ниже 1 кубометра. Есть частный сектор, есть целые районы с многоквартирными домами. Где-то платят по факту, где то платят за себя и чужого дядю.



- За которым следит наша доблестная муниципальная полиция. Но меня, напомню, интересует ПЖКХ.



- Не могу ответить. Те, кто перешли на фактический мусор — у них меньше куба. Кто еще не определился — больше.



- Есть общее количество мусора ПЖКХ и есть общее количество клиентов ПЖКХ, разделив эти циферки, мы и выясним, количество мусора на одного человека. Это же элементарно. У вас есть ответ на этот вопрос?



- В свое время было: один куб равно 200 кг. Потом сделали 1,5 равно 300 кг.



- Это ведь одно и тоже.



- Ну, да. На данный момент один куб весит 160 кг. То есть, фактически количество мусора уменьшилось.



- Вот мы и подошли к хорошему вопросу. Почему тогда, по имеющимся в редакции документам, количество мусора увеличилось?



- Откроем карты. Прежний оператор и фирма "Eko Latgale" завозили часть мусора на Дундуру, 7 и сортировали. Сегодня сортировка мусора заложена в тариф, мусор сортируется на полигоне.



- Это единственная причина?



- Да.



- Тогда замечу. Во-первых, компания, о которой вы говорите, занималась и до сих пор занимается этой работой. Во-вторых, принимает на сортировку исключительно упаковку. А вот признание об увеличении количества мусора при уменьшении его объема наводит на нехорошие размышления. Кстати, знаете, что по этому поводу сказал директор ПЖКХ г-на Оленов: «Причины увеличения количества мусора однозначно объяснить тяжело». Вы «однозначно» пояснили. Посему переходим к следующему вопросу. Все очень ждали засвидетельствовать явление новых совладельцев и инвесторов, цитирую вас, «сильно заинтересованных покупкой долей самоуправления предприятия СпецАту». Лично вы обещали дать дополнительно городской казне 800 тысяч евро.



- Мое мнение. Если бы те акционеры, которые удерживают невыплаченные дивиденды, раскрыли бы карты инвестору и сказали бы, что после покупки акций будут выплачены все дивиденды акционерам, покупатель был бы завтра.



- Вы, наверное, говорите о самоуправлении. Ваши отношения с прежним оператором — это отдельная тема. Я задал вопрос об «очереди» инвесторов.



- Я уже ответил на ваш вопрос.



- Теперь обобщим. С приходом нового оператора мы получили, извините, срач за наши деньги!



- Такое было всегда….



- Даже г-жа Голдберга признала, что при прежнем операторе никаких проблем не было, «сегодняшняя ситуация есть хаос», который она «получила, придя на эту должность». Получила от вас!



- Повторюсь. Тоже самое было всегда! У меня тоже есть фото и факты.



- Хотелось бы увидеть. Я же сегодня говорю от имени подавляющего большинства горожан. Вы первый, и я убежден, единственный на сегодня человек в городе, довольный положением дел.



- Мне тоже не нравится, как наши управляющие компании следят за качеством вывоза мусора. Если будут следить, город будет чище.



- Это не ответ. Задам вопрос, который г-жа Голдберга переадресовала вам. Вопрос: почему при этом хаусе нынешний оператор ни разу не оштрафован. Два штрафа — и по условиям конкурса оператора можно менять! Ответьте конкретно.



- Потому что на данный момент — со стороны Clean R не было ни одного нарушения договора! Все нарушения, которые рассматривает административная комиссия, муниципальная полиция, — говорят о том, что виноват заказчик или его представитель!



- Кто конкретно наказан?! Цитирую вас: «Наложение штрафов на ПЖКХ будет крайней мерой! Сумму штрафа будет обязан покрыть именно тот сотрудник, который отвечает за заказ числа контейнеров и контроль за вывозом мусора. Ноябрь 2014 года». Руководителя ПЖКХ мэр каждый год премирует за хорошую работу. Мы ведь о ПЖКХ говорим?



- О ПЖКХ, о жилищных кооперативах…



- Давайте, наконец, оставим кооперативы в покое.



- Почему? У них такие же проблемы!



- Это их проблемы!



- Тогда о ПЖКХ спрашивайте у председателя комитета г-на Бояруна или у держателя капитала (мэра Лачплесиса — прим. ред), он оценивает эту работу.



- Или у Голдберги?



- Да.



- Голдберга послала к вам.



- Я отвечаю за общую услугу в городе! Проблемы есть у всех. Раньше было проще: была норма вывоза мусора — никого не интересовало, как оператор убирает, лишь бы был порядок! Хоть десять контейнеров ставь на одной точке! Сегодня система другая!



- При которой мы платим за бардак?! Мы пришли к тому, что новый «низкий» тариф с учетом всех доплат, дополнительных услуг и работой на Clean R городских служб — никак не меньше прежнего!! Образцовый порядок при прежнем операторе в одночасье превратился в мусорный коллапс и издевательство над горожанами. У меня в элитном доме дикие млекопитающие бегают. Посмотри видео на Фейсбуке: моя собачка возле лифта ловит крыс! Мы живем в мусоре, с грызунами и паразитами! В первый год летом к контейнеру было не подойти — вонь сбивала с ног! До прихода г-жи Голдберги вы отвечали за вывоз мусора. И вот ваши слова: «На самого оператора не составлено ни одного административного акта о том, что он не выполняет свои обязанности, и это говорит о том, что в работе оператора проблем нет». У вас особые отношения с руководством Clean R? Вы знакомы с Гунтарсом Кокоревичем?



- Знаком. Ну и что?.. Я собирал в этом кабинете всех и говорил, если вы видите бардак возле контейнера, заказывайте еще — вы за все отвечаете!



- И никто до сих пор не ответил! Кроме того, замечу: любые дополнительные мероприятия ведут к удорожанию услуги, а мы кичимся низким тарифом!



- Я с конца 2013-го года не отвечаю за работу ПЖКХ. Я даже не лезу с советами. Для этого создан специальный комитет, должность получил человек, который обещал навести там порядок (Боярун — прим. ред). А я отвечаю за муниципальную собственность — хочу чтобы вы написали это!



- Обещаю. Но CLean R в город привели вы?



- Так и напишите: мэр назначил меня председателем закупочной комиссии. Это все.



- Спасибо и на том. Горожане, наконец, получат исчерпывающие ответы от вице-мэра города.







Роман САМАРИН















ВРЕЗКИ



«На данный момент — со стороны Clean R не было ни одного нарушения договора! Все нарушения, которые рассматривает административная комиссия, муниципальная полиция, — говорят о том, что виноват заказчик или его представитель!» Петерис Дзалбе



«Уже завтра в нашем городе официально начинает свою работу Clean R. При утверждении тарифа на обхозяйствование бытовых отходов на прошлой неделе депутаты Думы попросили назвать ответственного за происходящее с мусором в черте нашего города после 1 августа. Петерис Дзалбе назвал себя и сотрудника Clean R Валерия Станкевича». Газета «Сейчас»





- Надеюсь, беседа будет конкретной. Замечу сразу: сегодня меня не интересует частный сектор, разберемся с многоквартирными домами, где посредником услуги выступает ПЖКХ.- Но этот вопрос касается всех… Есть еще жилищные кооперативы.- Повторюсь: девять жалоб из десяти приходит от клиентов ПЖКХ. В кооперативах жильцы сами вправе спросить со своего руководства. И поверьте — там те же проблемы! ПЖКХ — структура городской думы, вот с вами и поговорим.- Где в моих обязанностях есть пункт о том, что я должен следить за работой ПЖКХ? Есть структура жилищного комитета, которая отвечает за качество работ ПЖКХ!- Вы имеете в виду искусственно созданный комитет, возглавляемый г-н Бояруном? Все эти годы он больше занят перепиской с г-жой Меркель и г-ном Обамой. Не удивлюсь, если сейчас «терроризирует» г-на Трампа. Давайте вернемся в город.- Тогда отвечу: моя задача следить за работой всех структур, предоставляющих общественную услугу горожанам.- Поздравляю. В том числе… ПЖКХ. Отсюда вопрос: почему мы постоянно наблюдаем хаос возле мусорников многоквартирных домов, которые обслуживает ПЖКХ?- Есть проблемы. Они возле смежных перекрестков между жилыми домами и частным сектором. Люди все разные. Многие несут мусор и выкидывают его где угодно, по дороге. Обычная картинка, когда дяди на крутых джипах, подъезжают к школе, высаживают ребенка и выбрасывают кулек с мусором. Особенно это касается 10-й школы.- И где наша муниципальная полиция?- Следит! Контролирует. Я к тому, что частники не заключают договора.- Случаи с «джипами» — мелочи, которые абсолютно не влияют на общую картину. Это всегда было.- Да, это всегда было.- Количество стихийных свалок зашкаливает. Ко Дню Города самоуправление за свои деньги организовывает трехнедельные кампании по очистке города от мусора.- Что касается стихийных свалок, то по сведениям Коммунального управления — деньги на них из года в год уменьшаются. Если до 2013 года на ликвидацию стихийных свалок уходило до 50 000 латов, то сегодня в два раза меньше.- Самоуправление не дает деньги или не знает про эти свалки?- Самоуправление дает столько, сколько нужно для их ликвидации.- Но город погряз в них! Зайдем с другой стороны: три года назад и сегодня — количество стихийных свалок примерно одинаково? Ваше мнение как горожанина?- Как горожанин я вижу, что стихийные свалки создают сами горожане.- Железная логика. Следующий вопрос. Крупногабаритный мусор.- Никто горожанам не мешает заказать контейнер на 7 кубов, чтобы жители в указанный день выносили такой мусор.- Это реально? Кто-то заказывал такую услугу? Мне, к примеру, сегодня нужно освободиться от дивана. Я должен кинуть клич по всему микрорайону?- Я не говорю, что все сейчас идеально. Может, не дорабатывает ПЖКХ. Есть, в конце концов, площадка раздельного сбора мусора, куда его можно привозить бесплатно.- Опять же в одном микрорайоне. Между тем, прежний оператор работал везде, при нем, в радиусе двух метров, вокруг контейнеров убиралась вся территория.- Это ошибка нашего Коммунального хозяйства. Убрать вокруг контейнеров можно только во время загрузки. За этим наши службы следят.- Вы о чем?! Вот снимки! Контейнеры переполнены! Все эти годы — на улицах и во дворах гадюшник!- Это вопрос санитарной очистки города. Коммунальному управлению дано задание решить эту проблему. У многоквартирных домов убирают дворники, частники сами. Если контейнеры на улицах (красные линии) — тоже по договору санитарная очистка.- Уходим от вопроса. Кто виноват, что вокруг контейнеров вонь и хлябь?- При составлении спецификации на конкурс об уборке вокруг контейнеров забыли!- Кто забыл? Отвечали за проведение конкурса вы. Уже новый факт состоит в том, что, к примеру, тем же дворникам за эту работу оплачивают горожане. Кстати сказать, вы еще кое-что забыли: прежний оператор за выставление счетов — платил ПЖКХ, речь о сумме порядка 70 000 евро в год!- Да, этого пункта тоже не было в конкурсе. Но ведь, в конечном счете, эти деньги, через тариф, платили жители!- Жители все оплачивают. Только в конечном счете, как вы говорите, вывод как раз другой: наоборот, часть денег из тарифа прежний оператор возвращал жителям через ПЖКХ.- Эта информацией я не владею.- Такое ощущение, что ею в нашей Думе никто не владеет. Следующий вопрос. К уборке мусора подключена муниципальная полиция, фактически она — менеджер у оператора Clean R.- Никто не создавал никакой дополнительной структуры.- Цитирую: «После того как стало понятно, что новый оператор по вывозу мусора не справляется с работой, в 2014 году в муниципальной полиции был создан дополнительный патруль для решения хозяйственных вопросов в сфере обхозяйствования отходов».- Был ликвидирован патруль, следящей за нелегальной торговлей сигаретами, его новой задачей стало следить за чистотой города.- Контрабандистов уже победили?? Ладно. Вот цитата из другого источника — Grani.lv: «В утвержденном депутатами годовом отчете, в 2014 году был создан дополнительный патруль для решения коммунальных вопросов в области обхозяйствования отходов. Для этого на работу в муниципальной полиции было принято пять человек».- Следить за санитарной очисткой города — задача самоуправления.- Никто не спорит. Только речь не о том. Речь о дополнительном штате полицейских, в задачу которых входит «слежка за мусором»!! Но едем дальше. Ранее была норма накопления мусора — человек ее оплачивал. Будучи депутатом в оппозиции, вы были категорически против повышения нормы накопления до 1.5 куба мусора. Даже судились с самоуправлением, но проиграли. Вопрос: сегодня, при новом операторе, по факту норма накопления выше или ниже?- На данный момент не существует такой цифры.- Как это понимать? В конце концов, есть различные формулы? Как вы работаете?- Думаю, что в среднем эта цифра ниже 1 кубометра. Есть частный сектор, есть целые районы с многоквартирными домами. Где-то платят по факту, где то платят за себя и чужого дядю.- За которым следит наша доблестная муниципальная полиция. Но меня, напомню, интересует ПЖКХ.- Не могу ответить. Те, кто перешли на фактический мусор — у них меньше куба. Кто еще не определился — больше.- Есть общее количество мусора ПЖКХ и есть общее количество клиентов ПЖКХ, разделив эти циферки, мы и выясним, количество мусора на одного человека. Это же элементарно. У вас есть ответ на этот вопрос?- В свое время было: один куб равно 200 кг. Потом сделали 1,5 равно 300 кг.- Это ведь одно и тоже.- Ну, да. На данный момент один куб весит 160 кг. То есть, фактически количество мусора уменьшилось.- Вот мы и подошли к хорошему вопросу. Почему тогда, по имеющимся в редакции документам, количество мусора увеличилось?- Откроем карты. Прежний оператор и фирма "Eko Latgale" завозили часть мусора на Дундуру, 7 и сортировали. Сегодня сортировка мусора заложена в тариф, мусор сортируется на полигоне.- Это единственная причина?- Да.- Тогда замечу. Во-первых, компания, о которой вы говорите, занималась и до сих пор занимается этой работой. Во-вторых, принимает на сортировку исключительно упаковку. А вот признание об увеличении количества мусора при уменьшении его объема наводит на нехорошие размышления. Кстати, знаете, что по этому поводу сказал директор ПЖКХ г-на Оленов: «Причины увеличения количества мусора однозначно объяснить тяжело». Вы «однозначно» пояснили. Посему переходим к следующему вопросу. Все очень ждали засвидетельствовать явление новых совладельцев и инвесторов, цитирую вас, «сильно заинтересованных покупкой долей самоуправления предприятия СпецАту». Лично вы обещали дать дополнительно городской казне 800 тысяч евро.- Мое мнение. Если бы те акционеры, которые удерживают невыплаченные дивиденды, раскрыли бы карты инвестору и сказали бы, что после покупки акций будут выплачены все дивиденды акционерам, покупатель был бы завтра.- Вы, наверное, говорите о самоуправлении. Ваши отношения с прежним оператором — это отдельная тема. Я задал вопрос об «очереди» инвесторов.- Я уже ответил на ваш вопрос.- Теперь обобщим. С приходом нового оператора мы получили, извините, срач за наши деньги!- Такое было всегда….- Даже г-жа Голдберга признала, что при прежнем операторе никаких проблем не было, «сегодняшняя ситуация есть хаос», который она «получила, придя на эту должность». Получила от вас!- Повторюсь. Тоже самое было всегда! У меня тоже есть фото и факты.- Хотелось бы увидеть. Я же сегодня говорю от имени подавляющего большинства горожан. Вы первый, и я убежден, единственный на сегодня человек в городе, довольный положением дел.- Мне тоже не нравится, как наши управляющие компании следят за качеством вывоза мусора. Если будут следить, город будет чище.- Это не ответ. Задам вопрос, который г-жа Голдберга переадресовала вам. Вопрос: почему при этом хаусе нынешний оператор ни разу не оштрафован. Два штрафа — и по условиям конкурса оператора можно менять! Ответьте конкретно.- Потому что на данный момент — со стороны Clean R не было ни одного нарушения договора! Все нарушения, которые рассматривает административная комиссия, муниципальная полиция, — говорят о том, что виноват заказчик или его представитель!- Кто конкретно наказан?! Цитирую вас: «Наложение штрафов на ПЖКХ будет крайней мерой! Сумму штрафа будет обязан покрыть именно тот сотрудник, который отвечает за заказ числа контейнеров и контроль за вывозом мусора. Ноябрь 2014 года». Руководителя ПЖКХ мэр каждый год премирует за хорошую работу. Мы ведь о ПЖКХ говорим?- О ПЖКХ, о жилищных кооперативах…- Давайте, наконец, оставим кооперативы в покое.- Почему? У них такие же проблемы!- Это их проблемы!- Тогда о ПЖКХ спрашивайте у председателя комитета г-на Бояруна или у держателя капитала (мэра Лачплесиса — прим. ред), он оценивает эту работу.- Или у Голдберги?- Да.- Голдберга послала к вам.- Я отвечаю за общую услугу в городе! Проблемы есть у всех. Раньше было проще: была норма вывоза мусора — никого не интересовало, как оператор убирает, лишь бы был порядок! Хоть десять контейнеров ставь на одной точке! Сегодня система другая!- При которой мы платим за бардак?! Мы пришли к тому, что новый «низкий» тариф с учетом всех доплат, дополнительных услуг и работой на Clean R городских служб — никак не меньше прежнего!! Образцовый порядок при прежнем операторе в одночасье превратился в мусорный коллапс и издевательство над горожанами. У меня в элитном доме дикие млекопитающие бегают. Посмотри видео на Фейсбуке: моя собачка возле лифта ловит крыс! Мы живем в мусоре, с грызунами и паразитами! В первый год летом к контейнеру было не подойти — вонь сбивала с ног! До прихода г-жи Голдберги вы отвечали за вывоз мусора. И вот ваши слова: «На самого оператора не составлено ни одного административного акта о том, что он не выполняет свои обязанности, и это говорит о том, что в работе оператора проблем нет». У вас особые отношения с руководством Clean R? Вы знакомы с Гунтарсом Кокоревичем?- Знаком. Ну и что?.. Я собирал в этом кабинете всех и говорил, если вы видите бардак возле контейнера, заказывайте еще — вы за все отвечаете!- И никто до сих пор не ответил! Кроме того, замечу: любые дополнительные мероприятия ведут к удорожанию услуги, а мы кичимся низким тарифом!- Я с конца 2013-го года не отвечаю за работу ПЖКХ. Я даже не лезу с советами. Для этого создан специальный комитет, должность получил человек, который обещал навести там порядок (Боярун — прим. ред). А я отвечаю за муниципальную собственность — хочу чтобы вы написали это!- Обещаю. Но CLean R в город привели вы?- Так и напишите: мэр назначил меня председателем закупочной комиссии. Это все.- Спасибо и на том. Горожане, наконец, получат исчерпывающие ответы от вице-мэра города.