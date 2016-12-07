В Даугавпилсе в основном сделки с квартирами осуществляются в ценовом диапазоне от 6 000 до 15 000 евро, указывается в обзоре рынка жилья компании по недвижимости "Latio".

В третьей четверти этого года в городе активность на рынке недвижимости сохранилась на уровне предыдущего периода. Востребованы одно- и двухкомнатные квартиры на средних этажах, отремонтированные и не требующие дополнительных финансовых вложений.



Цены на типовые квартиры в центре Даугавпилса варьируются от 200 до 400 евро за 1 кв.м., в микрорайонах - 150-250 евро.



Также в отчете указывается, что новые дома после 2009 года в городе не возводились, а в существующих проектах активность очень невысока.



Тенденции рынка частных домов сохранились на прежнем уровне. Покупатели больше интересуются жильем с хорошим ремонтом, чтобы не вкладывать дополнительных средств.