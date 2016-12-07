В этом году на конкурс была подана 31 заявка, но победителями признаны только 8. На протяжении всех трёх лет партнёром Даугавпилсской думы по программе грантов «Импульс» является «Swedbank». Руководитель финансового центра «Swedbank» «Даугавпилс» Эдмунд Уженс сказал, что вызов был не только для тех, кто подавал идеи, но и кто их оценивал. Он пожелал сохранить азарт и способность генерировать новые идеи.

Всем победителям программы грантов «Импульс» этого года были вручены дипломы лауреатов.

Победители 2016 года:



Виктор Зараковский – проект «Vizualizācija.lv – Услуги архитектуры и дизайна»

Нормунд Стефанович – проект «Услуги профессиональной чистки под высоким давлением»

Валерия Зуева – проект «Латгальский центр физиотерапии»

Светлана Азубина – проект «Прокат велосипедов»

SIA «Wakeit» - проект «Электрификация вейкпарка и создание освещения на его территории»

SIA «Lazko» - проект «Создание в городе комплекса активного отдыха»

Николай Петрович – проект «Прокат велосипедов компании «VeloDvinsk» в городе Даугавпилс»

Ивета Сусейя – проект «Открытие детской парикмахерской-салона красоты «BUBA»



В этом году на конкурс было подано много заявок по прокату велосипедов и другого спортивного инвентаря, однако поддержку получили только два. Один проект предусматривает создание пунктов проката велосипедов при гостиницах Даугавпилса и с несколькими отелями договоры уже заключены, а второй проект предусматривает организацию мобильных пунктов проката двухколёсного транспорта в центре города, крепости и Стропах.

Поддержку получил также проект «vizualizācija.lv – Услуги архитектуры и дизайна», который предлагает любому заказчику и в любом месте создать архитектурное решение в формате 3D. Прежде услуг столь высоко уровня в нашем городе не предоставлялось.

Основным направлением деятельности по проекту «Услуги профессиональной чистки под высоким давлением» предусмотрена индустриальная чистка и обработка защитными средствами различных поверхностей: бетона, брусчатки, разных типов фасадов, кирпича, металла, дерева, гранита, крыш и пр.

Новый центр физиотерапии предлагает услуги универсальные и необходимые каждому для улучшения качества жизни – взрослым, детям, молодым мамочкам и людям со специальными потребностями. Чтобы привлечь молодых специалистов, планируется сотрудничать с Даугавпилсским университетом.

Детская парикмахерская-салон красоты «BUBA» предлагает услуги, которые ранее в Даугавпилсе не оказывались, причём с особо благоприятной для детей средой – профессионально оформленный, продуманный и безопасный салон красоты.



Поддержаны также два проекта, связанные с дальнейшим развитием зон отдыха. Даугавпилсский вейкпарк уже работает на Ругельском котловане и нуждается в электрификации и освещении его территории. Одобрен и проект «Создание в городе комплекса активного отдыха» с необходимостью дальнейшего развития кемпинга у озера Стропы, который вносит значительный вклад в улучшение этой территории.