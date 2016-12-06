В Вентспилсе 2-4 декабря прошел открытый чемпионат Латвии по фигурному катанию. Для лидеров национальной сборной – это обязательный старт и участие Дениса Васильева, который приехал с тренером Стефаном Ламбьелем, а также Ангелины Кучвальской было настоящим подарком. Фигуристы закономерно оформили очередное звание чемпиона Латвии.

В младших возрастных категориях воспитанники ДЮСШ поднимались на подъестал почета не один раз. Даниэль Рощик выиграл юниорский зачет. Дарья Шатыбелко вторая в юниорах. Алексей Мазалевский и Полина Андреева были вторыми в группе Advanced Novice. В этой же группе «бронза» у Елизаветы Минченко.