Вчера на пресс-конференции руководитель Даугавпилсской региональной больницы Рейнис Йокстс сообщил журналистам о новом владельце медучреждения. Четвертым владельцем стал Университет Страдиня.
Г-н Йокст также рассказал о программах обучения медперсонала, возможности медиков получить научную степень, проводить исследования, а также о приобретении нового медицинского оборудования. Ведется также работа по привлечению в город специалистов - будущих медиков. На данный момент заключены уже 34 договора с молодыми врачами.
Лозунг "Жизнь или кошелёк" всё активнее внедряется в наше сознание.
Лозунг "Жизнь или кошелёк" всё активнее внедряется в наше сознание.
Химиотерапевт на больничном.
мы в шоке.
Ждем её выхода.....А время идет.......
В Латвии ежегодно умирают младенцы и молодые мамы. Происходит это лишь потому, что отдельные малые больницы не в состоянии в достаточном количестве обеспечить квалифицированных специалистов. Люди умирают или страдают от тяжелых побочных эффектов после операций лишь потому, что их оперируют хирурги, которым не хватает опыта. Отношение государства и политиков все эти годы было направлено на то, чтобы позаботиться о зданиях и учреждениях, совершенно забывая о людях. Да и сейчас часто возникают дискуссии о будущем или финансировании той или иной больницы, а не о том, как спасти жизни большего числа людей.
Мы чужие на этом празднике жизни.(С)