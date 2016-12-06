Вчера на пресс-конференции руководитель Даугавпилсской региональной больницы Рейнис Йокстс сообщил журналистам о новом владельце медучреждения. Четвертым владельцем стал Университет Страдиня.

Г-н Йокст также рассказал о программах обучения медперсонала, возможности медиков получить научную степень, проводить исследования, а также о приобретении нового медицинского оборудования. Ведется также работа по привлечению в город специалистов - будущих медиков. На данный момент заключены уже 34 договора с молодыми врачами.