16 декабря в 15:00 в центре им. Марка Ротко состоится мероприятие Heyday на тему стартапов.

Стартап — это молодое предприятие, которое предлагает инновационный продукт, быстро растёт, привлекает значительные инвестиции и чаще всего имеет глобальный охват.

Сейчас в Даугавпилсе не хватает мероприятий, которые способствовали бы развитию стартапов, обмену идеями, служили бы площадкой для образования и нетворкинга. Heyday — это первое в Даугавпилсе событие, полностью посвящённое теме стартапов и их развития. На мероприятии будет возможность подробно узнать что такое стартап, какие организации в Латвии занимаются их развитием, как генерировать идеи, а также послушать историю успеха латвийского стартапа Edurio.



Организаторы Heyday утверждают:

«Нам всем не хватает положительных примеров, историй успеха, которые вдохновили бы на реализацию собственных инновационных проектов. Мы уверены, что идея о том, что в Даугавпилсе благополучно могут развиваться стартапы, более чем реальна. Главное — сформировать благоприятную для стартапов «экосистему»».



В программе Heyday:

1. О том, что такое стартапы и как содействовать их развитию расскажет Давис Сунепс, исполнительный директор TechHub Riga.

TechHub Riga это место для сотрудничества новых технологических стартапов c возможностью встречаться, работать, учиться, а также объединяться. Это своего рода дом для более чем 30 стартапов, а также место для различных мероприятий, таких как ежемесячные встречи и ежегодная технологическая конференция TechChill.



2. История успеха латвийского стартапа Edurio.

Edurio это интернет платформа, которая предназначена для сбора отзывов от школьников, родителей и учителей с целью улучшения качества образования. В этом году Edurio привлекло рекордное для Латвии финансирование из Европейского фонда Horizon 2020 в размере 1,86 миллионов евро. О том, как им это удалось, расскажет Янис Грибустс, сооснователь Edurio с 10-летним опытом в сфере образовательных технологий.



На мероприятии также будет доступен новый пятый выпуск латвийского журнала Benji Knewman.



Heyday — это латвийский некоммерческий образовательный проект, который базируется в Даугавпилсе и посвящён развитию креативных индустрий. Проект построен на открытом общении и обмене знаниями. Он проходит в формате митапа, где профессионалы из различных креативных сфер рассказывают свои истории успеха. Создатели Heyday приглашают интереснейших спикеров из разных стран поделиться своим опытом, чтобы в Латвии появлялось больше креативных бизнес проектов, связанных с ИТ, дизайном, медиа и другими сферами.