Предприятие Latvijas Valsts ceļi сообщило о том, что во время оттепели покрытие грунтовых дорог в Латвии стало деформироваться, из-за чего проехать по ним стало сложно. Согласно прогнозу метеорологов, на этой неделе сохранятся изменчивые условия с перепадами температуры воздуха, что может еще больше ухудшить состояние дорог с грунтовым покрытием.

Из всех государственных дорог (20 081 км.) большая часть - это грунтовые дороги (11 075 км.).



Ограничения по массе автомобилей в переменчивых погодных условиях характерно не только для Латвии, но и для Эстонии, Литвы и Скандинавии.



Информация об ограничениях движения тяжелых авто по грунтовым дорогам доступна на домашней странице Latvijas Valsts ceļi - http://lvceli.lv/informacija-un-dati/#masas-ierobezojumi



Данные регулярно обновляются.