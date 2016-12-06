Минувший уик-энд для Даугавпилса получился волейбольным – игры Балтийской лиги среди мужских и женских команд, а также матчи второго национальной лиги предлагали разный уровень зрелищности и качества.

В Балтийской лиге мужская команда ДУ в двух играх набрала одно очко. В субботу «студенты» принимали соседей по турнирной таблице снизу – «Ярвамаа» и проиграли – 2:3 (25:17, 25:27, 25:23, 22:25, 10:15). 23 очко набрал Эрик Воронько, в активе Александра Самуйлова – 20.



В воскресенье ДУ «всухую» проиграли лидеру регулярного чемпионат «Пярну» - 0:3 (18:25, 16:25, 19:25). По 11 очков набрали Э. Воронько и Максим Сергеев.



У соседей в Екабпилсе дела прошли чуть лучше – 2 очка за два дня. Поражение от «Пярну» - 1:3 (25:19, 22:25, 13:25, 21:25) и победа над «Ярвамаа» - 3:2 (24:26, 27:25, 25:21, 22:25, 15:11).



В женской Балтийской лиге «Милатс» дважды капитулировал. В первый день лидеру чемпионата «Кохиле» - 0:3 (13:25, 20:25, 26:28). Эльза Смилшкалне набрала 11 очков. На второй день проиграли «Елгаве» - 1:3 (25:19, 13:25, 17:25, 16:25). Снова самой результативной была Э. Смилшкалне – 13.



Во второй национальной лиге играет сразу два клуба из Даугавпилса – «Даугавпилсская ДЮСШ» и «Локомотив/Даугавпилсский техникум». Спортшкола 4 декабря обыграла «Валку» - 3:1 (25:8, 20:25, 25:16, 10:25), а техникум разобрался с «Мадоной» - 3:1 (19:25, 25:18, 25:23, 25:10). В этот же день «Екабпилс юниоры» на своей площадке обыграли «Юрмалу» - 3:0.



После семи игр «Локомотив» лидирует в чемпионате, уступив только в одном матче – 17 очков. ДЮСШ находится на восьмом месте – 10 очков (3 победы, 4 поражения).