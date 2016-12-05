У Даугавпилсских школ была возможность поучаствовать в создании галереи белых ёлочек на ул. Музея.

В этом году каждая школа могла украсить елку. Процесс этот оказался длительным. Ученики вместе с учителями по рисованию и домоводству выбирали идею, придумывали, какого цвета будут украшения и из каких материалов. Цвета елочек - белые и прозрачные.



Лесные красавицы, созданные детьми, стали своеобразным подарком для всех горожан к Рождеству. Елочки выстроились на ул. Музея от ул. Парадес до ул. Саулес.