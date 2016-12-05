9 ноября 2016 года в даугавпилсском Центре белорусской культуры прошёл творческий юбилейный вечер поэтессы, члена Союза писателей России и русской писательской организации Латвии Татьяны Рускуле. Автор представила читателям новый, уже пятый по счёту, сборник стихов под названием“Воспоминаний осколки”.

Имя Татьяны Рускуле хорошо знакомо ценителям поэзии. Является членом Союза писателей России и Русской писательской организации Латвии. Принимала участие в литературно-поэтических конкурсах и фестивалях в Латвии, Эстонии, Германии. Печатается в альманахах «Русло» и «Резекне», газетах и портале www.stihi.ru . В стихах Т.Рускуле прослеживается тонкая философская нить, а любовная лирика пронизана как радостью, так и грустью.

Первый сборник стихотворений «С любовью от Анны» вышел в 2007 году. Затем появились на свет книги «По улицам расхлёстанных дождей» (2008), «Колыбельная для мамы» (2010), «За гранью сна» (2012). Сборник «Воспоминаний осколки» поэтесса посвятила памяти своих родителей, ведь в жизни нет никого ближе и дорожи, как родные люди.

Юбилейный вечер начался с награждения. Руководитель Центра белорусской культуры Жанна Романовская, поздравив поэтессу с юбилеем, вручила Татьяне Рускуле благодарственную грамоту Даугавпилсской городской думы - за активное участие в общественной деятельности Даугавпилса, творческие достижения и в связи с 50-летием.

На творческом вечере звучали проникновенные стихи Татьяны Рускуле. Встречу автора с читателями музыкально украсил вокальный ансамбль сениоров «Спадчына», исполнив песни на русском и белорусском языках.

Поздравления с юбилеем и новым сборником звучали из уст поэтов Павла Плотникова и Евтихия Коноплёва, поэтесс Людмилы Вилюмы и Анастасии Сазанковой, художницы Марии Сафроновой, члена общества «Уздым» Валентины Аникиной. А поэт Евгений Голубев посвятил Татьяне Рускуле стихотворение «Ангел».