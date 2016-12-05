Сегодня Дирекция безопасности дорожного движения (ДБДД), Госполиция и Лавтийское общество самаритян проводят в Даугавпилсе рейды, целью которых является мотивирование жителей носить на одежде для собственной безопасности светоотражающие элементы.

ДБДД напоминает, что светоотражающие жилеты делают пешехода в темное время суток в 10 раз заметнее для водителей автотранспорта. В зимнее время, когда световой день намного короче, эта проблема становится более актуальной. По данным госполиции в этом году в ноябре на дорогах погибли 7 пешеходов, что на 4 меньше, чем в этот же период годом ранее.



Латвийское общество самаритян является многолетним партнером ДБДД. Оно каждый год предоставляет светоотражающие жилеты тем жителям, которым не хватает средств на их приобретение. В этом году 20 000 жилетов будут розданы взрослым и детям.



В этом году за 10 месяцев в Латгалии на дорогах погибли 8 пешеходов, ранены - 67. По статистике, за октябрь, ноябрь и декабрь на дорогах страдает столько же людей, сколько за первые 9 месяцев года вместе взятых.



Рейд в Даугавпилсе начнется сегодня в 16.00 у Даугавпилсского отделения ДБДД.