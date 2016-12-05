В минувшие выходные в Латгалии медики оказывали помощь детям, получившим отравление и ожог.

Как сообщила представитель Неотложной медицинской помощи Илзе Букша, в нашем регионе 5-летний мальчик и 3,5-годовалая девочка отравились медикаментами. Близкие заметили, что дети стали очень сонными. На место тут же были вызваны медики. Мальчик и девочка были доставлены в больницу с отравлением лекарствами.



В другой семье в Латгалии годовалая девочка опрокинула на себя посуду, где находились пол литра кипятка. Ребенок получил ожоги живота, бедра и голени.



И. Букша напомнила, что родителям стоит считаться с любознательностью детей, и соответственно прятать медикаменты и потенциально опасные вещества в недоступных для них местах.