В минувшую субботу на площади Виенибас открыл свои двери для детворы Домик гномов. Как уже сообщалось, творческие мастерские в этом году перенесли в помещения Дома Единства. Но в самом Домике гномов тоже будут проходить различные мероприятия. Пожалуй, самой долгожданной будет встреча с Дедушкой Морозом и его помощниками. Так как детей, желающих встретиться с волшебником, очень много, то принимать малышей он будет с 25 декабря по 8 января.

25 декабря к Деду Морозу можно попасть с 15.00 до 17.00. В это же время волшебник будет рад видеть детишек и 26-го числа, и 27-го, 28-го, 29-го и 30 декабря.

В саму Новогоднюю ночь 31-го декабря в 23.30 на площади Виенибас Даугавпилчан и гостей города ждет концертная программа „Gadu mijā”. В 01.00 прогремит праздничный салют и начнется Новогодняя дискотека.

Дети смогут вновь увидеть Деда Мороза 2-го, 3-го, 7-го и 8-го января с 15.00 до 17.00.