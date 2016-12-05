Запись детей в первые классы в Даугавпилсе на 2017-2018 уч.г. начнется 1 февраля с 8.00. Подать документы родители смогут до 28 февраля.

Заявки в выбранную школу можно подавать как лично, так и в электронном виде, однако письма присланные до начала приема документов, регистрироваться не будут. После того, как школа зарегистрирует заявку, родителям пришлют сообщение об этом.



Как и прежде, преимущество при поступлении в первый класс определенной школы имеют дети, чьи братья или сестры уже учатся в этой школе. Важную роль играет и место проживания ребенка. Теперь, чтобы воспользоваться преимуществом, которое дает прописка рядом с выбранным учебным заведением, необходимо, чтобы ребенок с хотя бы одним из родителей на момент регистрации был задекларирован там не менее 6 месяцев.



Стоит добавить также, что родители, которые не успеют записать ребенка в 1-ый класс до 28 февраля, смогут это сделать до конца лета.