Даугавпилсский Музей техники расположится в бывшем здании инженерного арсенала. Об этом в программе «Диалог с городом» на радио «Алиса+» сообщил эксперт по проектам департамента развития Даугавпилсской городской думы Артем Махлин.

Здание арсенала находится в очень плохом состоянии. Там уже было несколько пожаров и произошло обрушение крыши. Как рассказал А. Махлин, в этом году решением Кабинета министров здание из государственной собственности будет передано в собственность самоуправления. «Мы уже подали в министерство культуры идею совместно с партнерами из самоуправлений южной Латгалии. На днях получили позитивные новости - идея поддержана. До весны надо подать полноценную проектную заявку. Начать реализовывать проект можно будет теоретически с конца 2017 - начала 2018 года.» - пояснил эксперт.

В музее планируется разместить технику из частных коллекций, какая-то часть автомобилей будет предоставлена Рижским моторным музеем. Что касается времени, к которому будут относиться экспонаты, то это в основном будет советская эпоха, потому что проще достать экспонаты. Также в крепости очень органично смотрится военная техника. Внутри здания могут быть джипы, ГАЗ и ВАЗ и т.п. Во внутреннем дворе, возможно, расположится специальная техника (пожарные машины, снегоуборочные и т. д. В центре будет установлен городской трамвай.