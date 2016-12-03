На площади Единства засияла разноцветными огоньками главная городская елка.Предлагаем вниманию читателей небольшой фотоотчет с прошедшего мероприятия.
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На площади зажгли огни главной городской елки (31)
03.12.2016 17:54 | Автор: nasha.lv
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Любимое дело быдла: ныть в коментах!!!
Любимое дело быдла: ныть в коментах!!!
Видимо тоже комплексы детства с деревянными игрушками на бетонном полу, да? И хоть ты и гостил у позитивного лета, но позитива не набрался.... Печаль.
Вас стоило бы в задницу послать, но сразу видно - вы уже оттуда!!!
Видимо тоже комплексы детства с деревянными игрушками на бетонном полу, да? И хоть ты и гостил у позитивного лета, но позитива не набрался.... Печаль.