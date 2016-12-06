В Латвии цены на энергоносители уже давно практически сравнялись с мировыми. Соответственно, резко выросла стоимость отопления. Затраты на отопление дома занимают заметную часть семейного бюджета средней латвийской семьи.

Вот почему сейчас так важен правильный выбор отопительной системы. Ведь от этого выбора зависит в какие суммы Вам обойдется уют и комфорт в Вашем доме.Разница в стоимости отопления при использовании различных систем может быть весьма значительной (особенно, с учетом многих лет эксплуатации). Тепловой насос Panasonic безусловно лидирует на рынке скандинавского отопительного оборудования, так как является наиболее эффективным, экономичным и безопасным по разумной цене. Это позволяет получить существенную экономическую выгоду от использования воздушных тепловых насосов Panasonic в системах отопления в реальных условиях латвийского климата.Приобретение теплового насоса позволит вам значительно снизить счета за отопление, а также улучшить качество воздуха в вашем доме, квартире или офисе!Практикой доказано, что инновационные системы Panasonic благодаря новейшим технологиям по сумме всех своих характеристик, и, прежде всего экономичности, вышли в несомненные лидеры отопительного рынка, так как являются на сегодняшний день для условий Латвии самой экономичной и удобной системой отопления.Лицензированная фирмауспешно занимается реализацией тепловых насосов Panasonic и кондиционеров, а также их установкой и настройкой по всей Латвии. Монтажные работы проводятся сертифицированными специалистами.Cпециалистытщательно следят за тенденциями рынка и внимательно подходят к выбору ассортимента продаваемых кондиционеров. Имеется широкий выбор кондиционеров Hisense, LG, AUX, Daikin, Mitsubishi, а также тепловые насосы Panasonic.старается не просто предлагать клиентам модели от лучших производителей, но и выбирать те, которые будут соответствовать потребностям и возможностям Латвийского рынка.Кондиционеры отпозволят Вам создать комфортный климат и атмосферу во время работы или отдыха. Благодаря многообразию современных систем для вентиляции можно подобрать решение для любых помещений, будь то небольшая квартира или офисное здание.Модернизация 2016 года. В наличии имеются бытовые моно и мульти сплит кондиционеры, которые оснащены возможностью подключения Wi-Fi модуля для управления и контроля за вашим кондиционером удалённо через интернет, с помощью смартфона или компьютера. Panasonic предлагает современные решения контроля за тепловым насосом с помощью вашего смартфона из любой точки мира!всегда старается выстроить продуктивное и обоюдновыгодное сотрудничество. Если вы хотите купить воздушный тепловой насос Panasonic или кондиционер с гарантией и пост-гарантийным обслуживанием, предназначенные для установки в Латвии, смело обращайтесь вAdrese: Alejas iela 76-1, Daugavpils LV-5401Darba laiks: P-P. 9-17, S,SV. BrīvdienaTālrunis: +371 25619372, +371 29402925E-pasts: info@latgalesks.lv