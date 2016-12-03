На международном турнире по художественной гимнастике «Осенняя Грация 2016» в Кейла (Эстония) воспитанницы Даугавпилсской ДЮСШ завоевали несколько наград.

Победительницами стали Полина Промыслова и Кассандра Амирова.



На втором месте София Быкова и Яна Куранова, на третй ступени пьедестал почета Вероника Кривогуз, Ксения Козлова и Телма Ханзен.



Турнир проходил 25-27 ноября, в нем приняло участие более 200 спортсменок из Латвии (Рига, Резекне и Даугавпилс), 7 команд из Эстонии, клуб из Швеции, команда из России и сборная команда Болгарии.