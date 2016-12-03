Проект «Европейская платформа способствования борьбе против социальной отчуждённости в регионах Латвии и Беларуси» подготовлен для конкурса проектов в рамках сотрудничества Латвии, Литвы и Белоруссии.

Общая стоимость проекта 1 600 000 евро.



Если проект будет поддержан, то состоятся мероприятия по обмену опытом, развитию социальной инфраструктуры в Даугавпилсе и Браславе. В нашем городе создадут парк здоровья у Психоневрологической больницы, благоустроят территорию на ул. Архитекту 21, в Региональной больнице создадут Центр э-социального обучения.



Партнеры проекта - Даугавпилсская региональная больница, Психоневрологическая больница, Социальная служба и медицинские учреждения в Браславе.